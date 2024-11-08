تحمل برنامجًا ثريًّا.. إمام المسجد النبوي "البعيجان" يصل إلى الهند في زيارة رسمية

وصل إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إلى جمهورية الهند، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستمرّ لمدة ثمانية أيام، وذلك ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الهند.
وكان في استقباله والوفد المرافق له القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، والملحق بالسفارة الشيخ بدر بن ناصر العنزي.
ويتضمن برنامج زيارة إمام الحرم النبوي الشريف لجمهورية الهند العديد من الفعاليات المهمة؛ منها زيارة بعض المراكز الإسلامية البارزة، بينها جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، وجمعية علماء الهند، ومركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيودلهي، والجامعة الندوية وجامعة الهند الإسلامية في ولاية كيرالا بجنوب الهند والاجتماع مع زعماء المسلمين وطلبة العلم المعروفين وإمامة صلاتي المغرب والعشاء في عدد من الجوامع والمراكز، إضافة للمشاركة في حفل افتتاح المؤتمر المنظم من قبل جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، تحت عنوان "دور الأديان في احترام الإنسانية"، والمؤتمر المزمع عقده من قبل الجامعة الندوية في ولاية كيرالا بجنوب الهند، تحت عنوان "الإسلام دين الإنسانية والسلام".
وسيلتقي إمام الحرم النبوي شخصيات بارزة؛ من بينها رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في الهند الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، ورئيس جمعية علماء الهند الشيخ أرشد المدني، ورئيس مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيودلهي الشيخ محمد الرحماني، وعدد من العلماء والوجهاء ورجال السلك القضائي في مدينة كوتشن بولاية كيرالا.
ويهدف برنامج زيارة أئمة الحرمين الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال وبيان رسالة المملكة ودورها الريادي في خدمة المسلمين والعناية بشؤون الحرمين الشريفين.
وتحظى هذه الزيارات بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى إبراز رسالة الحرمين الشريفين وتعزيز التعاون بين المملكة والدول الإسلامية لنشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ويوجد للبرنامج أثر طيب وقبول عام لدى المسلمين في الهند؛ لما يحملونه في قلوبهم من بالغ الحب والاحترام لأئمة الحرمين الشريفين.