تحمل برنامجًا ثريًّا.. إمام المسجد النبوي "البعيجان" يصل إلى الهند في زيارة رسمية

ويتضمن برنامج زيارة إمام الحرم النبوي الشريف لجمهورية الهند العديد من الفعاليات المهمة؛ منها زيارة بعض المراكز الإسلامية البارزة، بينها جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، وجمعية علماء الهند، ومركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية بنيودلهي، والجامعة الندوية وجامعة الهند الإسلامية في ولاية كيرالا بجنوب الهند والاجتماع مع زعماء المسلمين وطلبة العلم المعروفين وإمامة صلاتي المغرب والعشاء في عدد من الجوامع والمراكز، إضافة للمشاركة في حفل افتتاح المؤتمر المنظم من قبل جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، تحت عنوان "دور الأديان في احترام الإنسانية"، والمؤتمر المزمع عقده من قبل الجامعة الندوية في ولاية كيرالا بجنوب الهند، تحت عنوان "الإسلام دين الإنسانية والسلام".