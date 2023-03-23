تعرف على ألوان لوحات الطرق ومعانيها

فاللون الأخضر يدل على الطرق داخل النطاق العمراني، أما اللون الأزرق فهو يدل على الطرق التي تؤدي إلى خارج النطاق العمراني، أما اللون الأبيض فهو يدل على الأماكن والمعالم الداخلية مثل الجامعات والأحياء والمجمعات التجارية وغيرها من المرافق الداخلية، أما اللون البني فهو يدل على المناطق السياحية والتراثية والترفيهية، وفيما يخص اللون الأصفر فهو مخصص لمناطق العمل واللوحات الإرشادية، ويستخدم استثنائيًا لتوضيح مسارات الخروج.