رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام حول واقعة إعياء الشيخ "المعيقلي": إعياء وإرهاق في آخر الخطبة

أصدر المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً بخصوص ما حدث اليوم 24 محرم 1445 هـ خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألمّ بإمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.