"الصحة" تفعّل نظاميْ "موعد" و"إحالتي" في الرعاية الصحية المنزلية

فعّلت "الصحة" نظاميْ "موعد" و"إحالتي" في جميع أقسام الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفيات والمناطق الخاصة بتحويل المرضى؛ وذلك لسهولة الوصول لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية عن طريق هذين النظامين، لقبول المرضى في هذه الخدمة وفق الشروط التي وضعتها الوزارة، وهم المرضى المنومون بالمستشفى، والمرضى غير المنومين: (مرضى الطوارئ، مرضى المراكز الصحية الأولية، مرضى ألزهايمر، مرضى التأهيل الشامل)، إضافة إلى وجود شخص قادر على رعاية المريض، وألا تزيد المسافة بين قسم الرعاية الصحية ومنزل المريض على 70كم، وكذلك توقيع المريض أو المسؤول عنه من عائلته بالموافقة على خدمة الرعاية الصحية المنزلية.