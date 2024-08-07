"الأرصاد" يرسم خارطة الأمطار بمناطق السعودية خلال اليوم: خفيفة إلى متوسطة وغزيرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير وجازان ونجران والباحة والشرقية والرياض والمدينة المنورة) بحالة أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على مدى اليوم.
وتفصيلاً، نبَّه المركز كلاً من مكة المكرمة ونجران وعسير وجازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المستمرة حتى الثالثة من صباح اليوم الخميس كلاً من خليص ورابغ والكامل بمكة، وبدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمه وشرورة بنجران، والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير، بينما تشمل في جازان كلاً من الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وفي الباحة وعسير ومكة المكرمة وجازان جاء إنذار الأرصاد باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة، تُصحب برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد والسيول، وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة المستمرة حتى الحادية عشرة من مساء الخميس كلاً من الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، فيما تشمل في عسير المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وظهران الجنوب والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة. وفي مكة المكرمة تشمل العرضيات والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم، بينما في جازان تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش.
وأضاف "الأرصاد" بأن منطقة المدينة المنورة تشهد كذلك حالة أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية حتى الحادية عشرة مساء اليوم الخميس في كل من العيص وينبع النخل والمهد وبدر ووادي الفرع. وفي الرياض تشمل الحالة نفسها الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، بينما تشمل العديد وذعبلوتن في الشرقية. وتشمل الحالة بمكة محافظة الكامل والجموم وبحرة، فيما تشمل بجازان محافظة فرسان.
ونبّه المركز نجران وعسير ومكة المكرمة وجازان لحالة أمطار متوسطة بتأثيرات تشمل رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقُط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الحادية عشرة مساء. وتشمل الحالة في نجران "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمه"، فيما تشمل بعسير "البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب"، وفي مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية.