"الأرصاد" يرسم خارطة الأمطار بمناطق السعودية خلال اليوم: خفيفة إلى متوسطة وغزيرة

وتفصيلاً، نبَّه المركز كلاً من مكة المكرمة ونجران وعسير وجازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المستمرة حتى الثالثة من صباح اليوم الخميس كلاً من خليص ورابغ والكامل بمكة، وبدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمه وشرورة بنجران، والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير، بينما تشمل في جازان كلاً من الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.