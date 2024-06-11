"أداء" يباشر قياس "رحلة الحج" مستهدفًا 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية

وأوضح المدير العام للمركز راشد بن عبد الله القعود، أن خدمة ضيوف الرحمن هي ضمن الأولويات التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتبذل في ذلك مساعيها المباركة على مدار العام، مشيرًا إلى أن عمليات القياس تعد ضمن الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال قياس مؤشر رضاهم عن تلك الخدمات والعمل على تطويرها.