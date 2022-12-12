معالجة 237.477 مترًا من المسطحات الخضراء وزراعة 40 ألف زهرة شتوية في لينة بالشمالية

وأوضحت بلدية لينة أنها عالجت 237.477 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، شملت الصيانة والقص والتجميل، و1.400 متر طولي من دهانات الأرصفة، و850 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وصيانة 52 عمود إنارة، وزراعة 40.000 زهرة شتوية، و200 شتلة، وأكثر من 18 حفرة بالشوارع، ووضعت 10 حاويات نظافة في المنتزهات البرية.