معالجة 237.477 مترًا من المسطحات الخضراء وزراعة 40 ألف زهرة شتوية في لينة بالشمالية

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية لينة- خلال شهر نوفمبر الماضي، 5000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وأزالت أكثر من 778 طنًّا من النفايات ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.
وأوضحت بلدية لينة أنها عالجت 237.477 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، شملت الصيانة والقص والتجميل، و1.400 متر طولي من دهانات الأرصفة، و850 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وصيانة 52 عمود إنارة، وزراعة 40.000 زهرة شتوية، و200 شتلة، وأكثر من 18 حفرة بالشوارع، ووضعت 10 حاويات نظافة في المنتزهات البرية.
كما قامت الفِرَق الرقابية الميدانية بـ246 زيارة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، وتم تجديد 20 شهادة صحية، وإصدار 17 رخصة جديدة.