سكان مركز القوز جنوب القنفذة يشكون بطء سرعة الإنترنت

قال سكان مركز القوز أحد المراكز الكبيرة المكتظة بالسكان جنوب محافظة القنفذة إنهم يعانون بسبب ضعف شبكة الإنترنت لجوالاتهم، ويتطلعون إلى تحرك الجهات المعنية في شركة الاتصالات STC بتقوية خدمة الجوال والإنترنت إلى بعض الأحياء منها.
ويعد تعثر الشبكة، وخصوصًا ضعف سرعة بيانات خدمة الإنترنت التابعة لشركة الاتصالات السعودية STC، إحدى الإشكاليات التي يعانيها الأهالي علاوة على غياب خدمات الإنترنت أحيانًا على الرغم من اشتراكهم فيها، ملوحين بتقديم شكوى جماعية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الوضع السيئ السائد للخدمات الضعيفة التي تقدمها لهم شركة الاتصالات بالمركز بينما هم يدفعون فواتير ورسوم الشبكة على الرغم من رداءة خدمة النت المقدمة.
وأكد عددٌ منهم أن معاناتهم تكمن في ضعف الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وبشكل كبير، وكذلك عدم فاعلية شبكة الإنترنت 4G ، وبطء واضح أسهم في عدم قدرتهم على التصفح بالشكل المطلوب، ما حرمهم من التعامل مع تلك التقنية الحديثة التي أضحت مجالاً واسعًا يمكن الاستفادة منها من خلال تحميل الملفات التي يرغبون بمشاهدتها والتعامل معها بالشكل المطلوب، مؤكدين أنهم كانوا يحلمون بل ويتطلعون للتعامل مع شبكة الـ 5G التي أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع الإنترنت وليس 4G التي أصبحت من الماضي.
وأكد "سالم القوزي" أن شبكة الجوال ضعيفة خصوصًا في حي ابن تيمية الذي يسكن به ما يضطره وأسرته إلى الخروج من منزله لتصفح الإنترنت وإنجاز بعض أعمالهم، مطالبين شركة الاتصالات بالعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وأفاد كلٌ من: حويس القوزي ومهدلي الحسني وحسين الكديسي وغيرهم، بأنهم يعانون مشكلة ضعف شبكة أجهزة الهواتف الجوالة في منازلهم منذ عدة أشهر، مشيرين إلى أن الأهالي في حاجة ماسة إلى مواكبة التطور التقني في عالم الاتصالات والنت، مضيفين لاحظنا في الآونة الأخيرة عدم قدرة الجوال على التقاط الشبكة، وبدأ بالضعف التدريجي ومن ثم افتقاد الإشارة لقوة الإنترنت في بعض الأوقات، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل من أجل تقوية الخدمة كما ينبغي للمشتركين.
واتفق الجميع على مطالبتهم شركة الاتصالات بالقنفذة أو بالعاصمة المقدسة أو بمركزها الرئيس بتقوية الشبكة من خلال زيادة إنشاء الأبراج وتدعيمها بالأجهزة التي تزيد من كفاءتها، مضيفين أن الأمر لا يتوقف عند ضعف الشبكة وانعدام الجيل الجديد من خدمات الإنترنت بل إن الخدمات الأخرى والتي يحتاجون إلى متابعتها للقيام بمهام تخص عملهم بوساطة شبكة النت تكون شبه معدومة وتعاني بسبب بطء شديد كالإنترنت .
وعبر "سبق" ناشد الأهالي مسؤولي شركة الاتصالات السعودية STC عمل الإجراءات اللازمة لوضع الإنترنت بالقوز في أسرع وقت ممكن ووضع حلول جذرية من شأنها إنهاء معاناتهم.