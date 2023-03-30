سكان مركز القوز جنوب القنفذة يشكون بطء سرعة الإنترنت

وأكد عددٌ منهم أن معاناتهم تكمن في ضعف الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وبشكل كبير، وكذلك عدم فاعلية شبكة الإنترنت 4G ، وبطء واضح أسهم في عدم قدرتهم على التصفح بالشكل المطلوب، ما حرمهم من التعامل مع تلك التقنية الحديثة التي أضحت مجالاً واسعًا يمكن الاستفادة منها من خلال تحميل الملفات التي يرغبون بمشاهدتها والتعامل معها بالشكل المطلوب، مؤكدين أنهم كانوا يحلمون بل ويتطلعون للتعامل مع شبكة الـ 5G التي أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع الإنترنت وليس 4G التي أصبحت من الماضي.