العارضة تُودِّع بالدموع وكيل مدرسة وزوجته وأبناءهما قضوا إثر حادث مروِّع

ويحظى الراحل يحيى حسين خبراني، الذي أمضى في سلك التعليم ما يقارب 30 عامًا، ما بين معلم ووكيل مدرسة في مجمع الجوة التعليمي جنوب غرب محافظة العارضة، باحترام ومحبة مَن حوله في الوسط التعليمي وبين السكان؛ لدماثة أخلاقه، وتعامُله الطيب مع الجميع، وابتسامته التي لا تفارق محياه.