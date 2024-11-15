"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وحائل والشرقية والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشملي وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.