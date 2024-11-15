"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.