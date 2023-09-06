المملكة تترأس اجتماع لجنة السياسات بـ"الإنتوساي".. و"العنقري" يؤكد مواصلة جهود تعزيز الشفافية

ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاجتماع العشرين للجنة، الذي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
جاء ذلك بمشاركة نائب رئيس اللجنة رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو، وأعضاء اللجنة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول (البرازيل، مصر، النمسا، جنوب إفريقيا، الهند، السويد، النرويج).
وافتتح الاجتماع بكلمة الدكتور "العنقري" الذي أكد التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع "الإنتوساي" لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي"، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة، إضافة إلى تقارير رؤساء الأهداف الاستراتيجية.
وتم استعراض ومناقشة تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة إضافة إلى توليه رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، فإنه يتولى كذلك منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، ورئيساً للجنة التوجيهية لتعاون (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.