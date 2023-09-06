المملكة تترأس اجتماع لجنة السياسات بـ"الإنتوساي".. و"العنقري" يؤكد مواصلة جهود تعزيز الشفافية

وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي"، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة، إضافة إلى تقارير رؤساء الأهداف الاستراتيجية.