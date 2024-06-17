أرقام "إحسان" في 3 سنوات.. شريان حياة لملايين الأسر الأكثر احتياجًا وبابٌ آمن للمتبرعين

المنصة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في شهر مارس 2021، كانت بمثابة شريان الحياة لملايين الأسر الأكثر احتياجًا للدعم، عبر تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية.. رحلة دعمتها "إحسان" بتفعيل الرابط الرقمي بين المتبرعين والجهات الخيرية، وتسويق العمل الخيري، وتقديم الإرشادات للجهات الخيرية واستخدام البيانات التي تم إنشاؤها، وترتكز المنصة على ثلاث ركائز؛ الأولى: تسهيل رحلة التبرع الرقمية، والثانية: تشجيع المشاركة المجتمعية، أما الركيزة الثالثة والأخيرة، فهي: تسريع عملية تطوير الممكنات.