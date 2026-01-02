حائل تُسجّل 3.4 مليارات ريال في عقود استثمارية وقفزة في جودة الحياة والتميز المؤسسي خلال 2025

حقّقت منطقة حائل خلال عام 2025 مؤشرات تنموية بارزة على صعيد الاستثمار وجودة الحياة والتميز المؤسسي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بحسب ما أعلنت عنه أمانة منطقة حائل.
وسجّلت العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة أكثر من 3.4 مليارات ريال، محققة نموًا تجاوز 10 أضعاف مقارنة بعام 2021، ما يعكس التحول الكبير في البيئة الاستثمارية وجاذبية المنطقة للقطاع الخاص.
وفي جانب جودة الحياة، ارتفعت المساحات الخضراء في المنطقة إلى أكثر من 4 ملايين متر مربع، مما ساهم في تعزيز مفهوم أنسنة المدينة وتحسين نمط الحياة للسكان.
من جانبه، أوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن جهود الأمانة خلال العام تُوّجت بالحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالمستوى البرونزي، إلى جانب التميز في جائزة الحكومة الرقمية عن مبادرة "حوكمتك" ضمن فئة الشمولية الرقمية.
كما نالت الأمانة جائزة بصمة من سمو أمير المنطقة، وحققت المركز الأول في تقييم بيانات المحتوى المحلي، وكذلك المركز الأول في مؤشر الارتباط الوظيفي، في دلالة على التكامل المؤسسي والتميّز الإداري الذي تشهده حائل.