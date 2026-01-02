حائل تُسجّل 3.4 مليارات ريال في عقود استثمارية وقفزة في جودة الحياة والتميز المؤسسي خلال 2025

كما نالت الأمانة جائزة بصمة من سمو أمير المنطقة، وحققت المركز الأول في تقييم بيانات المحتوى المحلي، وكذلك المركز الأول في مؤشر الارتباط الوظيفي، في دلالة على التكامل المؤسسي والتميّز الإداري الذي تشهده حائل.