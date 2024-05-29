"الزكاة والضريبة والجمارك": اكتمال جاهزية منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن

وأردف: هناك عدد من القطاعات الحكومية تتعامل بشكل توافقي لخدمة الحجيج، ولدينا ضيافة في هذه الصالة للترحيب بالحجاج منذ دخولهم وحتى أداء المناسك وعودتهم إلى بلادهم سالمين.