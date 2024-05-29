أعلن "حمود الحربي" المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اكتمال جاهزية منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن.
وقال: طورنا صالة المنفذ لاستيعاب أكثر من 20 ألف حاج، و400 حافلة يوميًّا.
وأضاف: وفرنا 68 كاونترًا للجوازات لتسهيل إجراءات الحجاج، و6 مسارات خاصة بالتفتيش الجمركي.
وأردف: هناك عدد من القطاعات الحكومية تتعامل بشكل توافقي لخدمة الحجيج، ولدينا ضيافة في هذه الصالة للترحيب بالحجاج منذ دخولهم وحتى أداء المناسك وعودتهم إلى بلادهم سالمين.
وأشار إلى تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة التي تؤكّد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لرعاية ضيوف الرحمن.