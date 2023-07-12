يعيد HONOR Magic5 Pro تعريف تجربة اللعب على الهاتف باعتباره الشريك الرسمي للهواتف لبطولة PUBG MOBILE World Invitational 2023

يشهد عالم ألعاب الأجهزة المحمولة في الوقت حقبة جديدة من التميز حيث تنضمHONOR ، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا ، إلى PUBG Mobile ، حيث أصبح HONOR Magic5 Pro الشريك الرسمي للهواتف الذكية في PUBG Mobile World Invitational 2023. يقدم هذا التعاون الرائدHONOR Magic5 Pro ، جهاز رائد تم تصنيعه بعناية لتقديم تجربة ألعاب لا مثيل لها. بفضل مجموعة الميزات الرائعة والتقنيات المبتكرة، يضع HONOR Magic5 Pro معيارًا جديدًا للعب على الهاتف الذكي.
تكمن براعة اللعب باستخدام هاتف HONOR Magic5 Pro في شاشته المذهلة بقياس 6.81 إنش رُباعية الإنحناء من نوع LTPO. تعمل هذه الشاشة الكبيرة والغامرة كبوابة للاعبين للانغماس في العوالم الافتراضية لألعابهم المفضلة. سواء كنت تشارك في معارك عنيفة أو تستكشف مناظر طبيعية شاسعة، تضمن شاشة HONOR Magic5 Pro تجربة ألعاب آسرة وغامرة بحق.
إدراكًا للأهمية القصوى لراحة العين أثناء جلسات اللعب لفترات طويلة، يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro مع مجموعة من الميزات المبتكرة. هذا الجهاز الحائز على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت، يخفف من إجهاد العين والإرهاق الناجم عن التعرض الطويل للضوء الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Magic5 Pro تقنية تعتيم PWM 2160Hz المتقدمة، مما يقلل بشكل كبير من وميض الشاشة وتغير سطوع الشاشة بشكل مستمر. تعمل هذه التحسينات المتطورة في تناغم لتقليل إجهاد العين، وبالتالي ضمان تجربة لعب مريحة وممتعة حتى في البيئات منخفضة الإضاءة.
عندما يتعلق الأمر بالأداء، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يأتي مدعوماً من قبل Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform الجديد كليًا. تعمل مجموعة الشرائح القوية هذه على دفع أداء الألعاب إلى مستويات غير مسبوقة، مما يوفر سرعات معالجة فائقة السرعة وكفاءة طاقة مُحسّنة. يمكن للاعبين الاستمتاع باللعب دون تأخير، وتعدد المهام السلس، والرسومات الغامرة، مما يجعل هاتف HONOR Magic5 Pro الرفيق المثالي للاعبين الهواة والمحترفين على حد سواء.
لتحسين أداء الألعاب، يتميز HONOR Magic5 Pro بمعالج الرسوميات GPU Turbo X مع تحسين تعليمات الرسومات ومحرك AI Scheduling الذي يتعرف على المشهد الجاري ويولد إطارات إضافية بين الإطارات الموجودة لتقديم مرئيات أكثر سلاسة. من خلال الاستيفاء الديناميكي للإطارات الذي يضمن معدل إطارات أعلى وأكثر استقرارًا مع استهلاك أقل للطاقة، فإن GPU Turbo X يلبي بشكل كاف طلب اللاعبين بجودة ألعاب عالية ورسومات فائقة السلاسة والانسيابية.
يتميز HONOR Magic5 Pro ببطارية قوية تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة، مما يمنح اللاعبين رفاهية جلسات اللعب الممتدة دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر. تعمل ميزات توفير الطاقة المتقدمة على تحسين أداء البطارية بشكل أكبر، مما يوفر للاعبين حرية الخوض في ألعابهم المفضلة لساعات طويلة دون انقطاع بسبب نقص الشحن.
في الختام، تُحدث هذه الشراكة الرائدة بين HONOR و PUBG Mobile ثورة في عالم الألعاب المحمولة، ويحتل HONOR Magic5 Pro مكانة بارزة في ثورة الألعاب هذه. بفضل شاشته الغامرة، وميزات راحة العين المبتكرة، ومنصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile القوية، وأداء الألعاب المحسّن تجعله خيارًا لا يقاوم لعشاق الألعاب. سواء كنت لاعبًا عاديًا أو منافسًا شرسًا، فإن HONOR Magic5 Pro موجود هنا لإطلاق العنان لإمكانيات اللعب الخاصة بك ونقل تجربة الألعاب المحمولة الخاصة بك إلى مستويات لا مثيل لها.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع