يعيد HONOR Magic5 Pro تعريف تجربة اللعب على الهاتف باعتباره الشريك الرسمي للهواتف لبطولة PUBG MOBILE World Invitational 2023

في الختام، تُحدث هذه الشراكة الرائدة بين HONOR و PUBG Mobile ثورة في عالم الألعاب المحمولة، ويحتل HONOR Magic5 Pro مكانة بارزة في ثورة الألعاب هذه. بفضل شاشته الغامرة، وميزات راحة العين المبتكرة، ومنصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile القوية، وأداء الألعاب المحسّن تجعله خيارًا لا يقاوم لعشاق الألعاب. سواء كنت لاعبًا عاديًا أو منافسًا شرسًا، فإن HONOR Magic5 Pro موجود هنا لإطلاق العنان لإمكانيات اللعب الخاصة بك ونقل تجربة الألعاب المحمولة الخاصة بك إلى مستويات لا مثيل لها.