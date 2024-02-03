"ضوئيات" تنال ترخيص إنشاء محطات إنزال الكوابل والسعات الدولية

ويمثل حصول "ضوئيات" على هذه الرخصة، خطوة استراتيجية مهمة نحو التزام شركة "ضوئيات" بتطوير صناعة الاتصالات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتوسيع وتمكين قاعدة البنية التحتية والخدمات الرقمية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة التي يمكن الاعتماد عليها.