منذ إطلاقها.. ديوان المظالم: زيارات منصة "معين" الرقمية تتجاوز 62 مليون زيارة

وأوضح الديوان، أن منصة "معين" الرقمية تمثل حاضنة خدمات التقاضي الرقمي لدى محاكم ودوائر القضاء الإداري كافة، بمختلف مراحل التقاضي فيها، وتتيح للمستفيدين رفع دعواهم وطلباتهم القضائية وحضور جلساتها، وصولًا إلى صدور الأحكام واستلام نسخها التنفيذية؛ مشيرًا إلى أن المنصة تيسر بخدماتها على المستفيدين كافة إجراءات التقاضي عن بُعد، وما يحتاجونه من معلومات حول استعمال كل خدمة على حدة.