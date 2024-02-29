الحوار والغذاء الجيد أبرزها.. "شؤون الأسرة": 4 ممارسات أسرية للحفاظ على الصحة العامة

وكشف المجلس عن 4 ممارسات أسرية للحفاظ على الصحة العامة، تتمثل في الحفاظ على مستوى حوار جيد مع الأبناء، والاهتمام بما يعتريهم من مشكلات صحية، والمراجعة الدورية لدى الطبيب للتأكد من الصحة العامة، واتباع السلوكيات والأنماط الصحية، وتنظيم ساعات النوم، والاهتمام بنوعية الغذاء والحرص على تناول وجبات صحية غنية بالعناصر الأساسية.