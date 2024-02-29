الحوار والغذاء الجيد أبرزها.. "شؤون الأسرة": 4 ممارسات أسرية للحفاظ على الصحة العامة

أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن الاهتمام بالحالة الصحية العامة لأفراد الأسرة؛ ينعكس بشكل إيجابي على جودة حياتهم، واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأضاف المجلس تحت عنوان "الأسرة في أرقام"، أن 70% من الأطفال والمراهقين بين سن الـ4 سنوات والـ14 عامًا، لديهم تصور إيجابي عن صحتهم، و30% من النساء و25% من الرجال لديهم تصور سلبي عن حالتهم الصحية وفق الهيئة العامة للإحصاء.
وكشف المجلس عن 4 ممارسات أسرية للحفاظ على الصحة العامة، تتمثل في الحفاظ على مستوى حوار جيد مع الأبناء، والاهتمام بما يعتريهم من مشكلات صحية، والمراجعة الدورية لدى الطبيب للتأكد من الصحة العامة، واتباع السلوكيات والأنماط الصحية، وتنظيم ساعات النوم، والاهتمام بنوعية الغذاء والحرص على تناول وجبات صحية غنية بالعناصر الأساسية.