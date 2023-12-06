"أضواء".. مبادرة لمبتعث سعودي لإبراز إنجازات أبناء الوطن في المملكة المتحدة

يخوض المبتعثون والمبتعثات غمار تحدياتهم العلمية في أرقى الجامعات العالمية، ليعودوا مسلحين بالعلم والمعرفة، ويخدموا وطنهم الذي وفّر كل ما من شأنه تأهيلهم وتطويرهم في شتى المجالات والخبرات، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي ركّزت على أهمية التعليم والتدريب، لتحقيق مستقبل مشرق مليء بالطموحات والإنجازات على الأصعدة كافة.