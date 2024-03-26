شركة صناعات الغانم تحتفل بشراكتها مع الشركة السعودية للقهوة من خلال علامة القهوة المختصة "جازين"

تفخر شركة صناعات الغانم، إحدى كبريات الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإعلان عن شراكتها الإستراتيجية مع الشركة السعودية للقهوة، الشركة التابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، من خلال علامتها للقهوة المختصة جازين. هذه الشراكة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز التراث الغني للقهوة في المملكة، وتتوج هذا الإنجاز بافتتاح المتجر رقم 100 لكوستا كوفي في المملكة العربية السعودية، مما يسلط الضوء على التزام "صناعات الغانم" بالنمو والتوسع في المنطقة وفي السوق السعودي.
بصفتها أكبر ممثل لعلامة كوستا كوفي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل شركة صناعات الغانم لتسليط الضوء على الإرث العريق والغني للقهوة في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم نكهات محلية مميزة تدعم نمو صناعة القهوة الواعدة. قهوة جازين، التي يتم إنتاجها في منطقة الجنوب بالمملكة، ستحظى بمكانة خاصة كـ"قهوة اليوم" في جميع فروع كوستا في المملكة البالغ عددها 100 فرع، ما يجسد عمق التزام شركة صناعات الغانم بدعم وتعزيز ثقافة القهوة المحلية.
صرح السيد قتيبة يوسف أحمد الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجلس إدارة شركة صناعات الغانم، قائلاً: "دخولنا إلى السوق السعودي وتعاوننا مع الشركة السعودية للقهوة لإدخال حبوب القهوة جازين المزروعة محلياً إلى متاجر كوستا كوفي يُعد خطوة إستراتيجية مهمة تؤكد على التزامنا العميق تجاه المملكة العربية السعودية. هذه المبادرة تبرز جهودنا المستمرة لدعم توفير فرص العمل وتوسيع الفرص الوظيفية، وهو ما يتماشى بشكل كامل مع أهداف رؤية المملكة 2030. إنها إسهام منا في الاقتصاد المحلي، التزام لتنشيط سوق العمل، واحتفاء بالثقافة الغنية للقهوة بالمملكة. ننظر إلى هذا ليس فقط كفرصة تجارية، بل كفرصة لدعم المجتمع والحفاظ على التقاليد العميقة التي تعرف بها هذه المنطقة."
وبدوره، قال محمود سمارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم: "إن شراكتنا مع كوستا كوفي، التي تعود إلى أكثر من عقد من الزمان، تتجاوز مفاهيم الشراكات التجارية التقليدية بدمجها التميز العالمي مع جوهر الثقافة المحلية. هذا التعاون، خصوصاً من خلال الجمع بين العلامة التجارية المرموقة لكوستا ومشاريع محلية فريدة كقهوة جازين، يعكس التزامنا بالابتكار والمشاركة المجتمعية والاحتفال بالتراث المحلي ويفتح الفرصة لتعريف عدد أكبر من الأفراد بالبُن السعودي سواء في المنطقة أو حول العالم، مستغلين موقعنا كأكبر مشغل امتياز لكوستا كوفي في المنطقة. هذه الشراكة تجسد رؤيتنا الإستراتيجية لإثراء تجربة العملاء، وتسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي وتساهم في دعم ثقافة القهوة الغنية للمملكة على المستوى العالمي."
تسعى المملكة العربية السعودية بجهد لإرساء مكانتها كقوة مؤثرة في سوق القهوة العالمي، وذلك من خلال مبادرات كبيرة، وعلى وجه الخصوص من خلال الجهود التي تبذلها شركات مثل شركة السعودية للقهوة. تركز هذه المساعي على زراعة منطقة الجنوب بالمملكة لإنتاج بعض من أجود أنواع البُن السعودي ( أرابيكا) المتوفرة في الأسواق.
يعزز هذا التطور الإستراتيجي لثقافة القهوة المحلية الزيادة الملاحظة في الطلب داخل المملكة، مما يعكس تأثيراً واسع النطاق مع أرقام كبيرة تعكس هذا النمو.
في عام 2023، بلغت قيمة قطاع القهوة 15.3 مليار ريال سعودي، مما يشير إلى توقعات بنمو واعد في السنوات القادمة. إلى جانب هذا النمو الداخلي، يعتبر اهتمام المملكة في التجارة الدولية للقهوة ملحوظاً، مع استيراد منتجات ذات صلة بالقهوة بأكثر من مليار دولار أمريكي في عام 2021 وتوقع زيادة في قيمة التجارة.
تُظهر هذه النشاطات الاستيرادية القوية، إلى جانب صناعة محلية مزدهرة، نهج المملكة الشامل لتعزيز مكانتها ضمن الأسواق القهوة المحلية والدولية.
ومن جانبه قال خالد أبوذيب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة: "يسعدنا التعاون مع شركة صناعات الغانم لتسهيل تواجد حبوب البن المحلية في سوق القهوة العالمي.
تعكس هذه الشراكة التزام الشركة السعودية للقهوة بتمكين القطاع الخاص في مجال القهوة، والترويج لإنتاج القهوة المحلي في المنطقة والعالم.
نحرص في الشركة السعودية للقهوة وعلامتها للقهوة المختصة، جازين، على المشاركة في العمليات المستدامة لإنتاج القهوة عبر سلسلة القيمة الكاملة، وتعزيز مكانة حبوب البن السعودية في تجارة القهوة على الساحة العالمية".
بدوره، قال فيليب سكاييه، الرئيس التنفيذي لعلامة كوستا كوفي العالمية: "يسعدني أن أكون جزءاً من احتفال شركة صناعات الغانم بافتتاح المتجر الـ100 لكوستا كوفي في المملكة. تدير شركة صناعات الغانم متاجر كوستا كوفي من بين الأفضل على مستوى العالم، مما يساهم في تعزيز مكانة هذه العلامة المبتكرة والرائدة في المملكة العربية السعودية، تستهدف الجيل الجديد وتلهم عشاق علامة كوستا كوفي الحاليين. التعاون مع شركة القهوة السعودية يعد مثالاً بارزاً على كيفية نجاح علامة عالمية مثل كوستا كوفي في التوسع عبر أسواق متنوعة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والاحتفاء بتراثهم ومنتجاتهم التي تميزهم."
تعتمد شركة صناعات الغانم في غالبية المأكولات والمنتجات المعروضة على موردين محليين داخل المملكة، مما يبرز تعاونات مهمة مع علامات تجارية سعودية مرموقة. بالإضافة إلى قهوة جازين، تشمل الشراكات البارزة آني وداني للشوكولاتة، وكوبيو والرفاعي، الذين يساهمون بتوفير منتجات مميزة تُعرض بشكل بارز في متاجر كوستا كوفي.
تظهر شركة صناعات الغانم التزاماً قوياً بتمكين القوى العاملة السعودية المحلية والمساهمة في نمو قطاع القهوة السعودي. كمساهم رئيسي في تطوير الموارد البشرية للصناعة، أنشأت الشركة مركزين تدريبيين متطورين يقعان في المناطق الغربية والشرقية من المملكة. هذه المراكز مخصصة لتدريب وتطوير الباريستا السعوديين الطامحين للتدرب بأعلى المعايير الدولية. من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة، تضمن شركة صناعات الغانم أن هؤلاء الأفراد مُجهزون للتميز في صناعة القهوة.
تحت الإرشاد الإستراتيجي لشركة صناعات الغانم، شهدت كوستا كوفي نمواً ملحوظاً في المملكة، مُعلنةً عن إطلاق 16 متجراً جديداً في ديسمبر الماضي. هذا التوسع يخدم قاعدة عملاء متنوعة ومتزايدة من جميع أنحاء المملكة. تستجيب الشركة بنشاط للتوجهات الإيجابية الحالية في الصناعة، مع التركيز على توسيع شبكتها وتحسين عروضها لترقى لتطلعات زبائنها.