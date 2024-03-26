شركة صناعات الغانم تحتفل بشراكتها مع الشركة السعودية للقهوة من خلال علامة القهوة المختصة "جازين"

تُظهر هذه النشاطات الاستيرادية القوية، إلى جانب صناعة محلية مزدهرة، نهج المملكة الشامل لتعزيز مكانتها ضمن الأسواق القهوة المحلية والدولية.

ومن جانبه قال خالد أبوذيب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة: "يسعدنا التعاون مع شركة صناعات الغانم لتسهيل تواجد حبوب البن المحلية في سوق القهوة العالمي.