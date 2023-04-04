"وثيقة النقل الإلكترونية".. متطلبٌ أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية للمملكة

وأوضحت الهيئة، في بيان موجّه عبر حسابها على "تويتر" للمخلّصين الجمركيين والعاملين بالنقل البري، أن وثيقة النقل الإلكترونية متطلبٌ أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة؛ مشيرة إلى أن تطبيق القرار أصبح ساريًا منذ 1 أبريل 2023م.