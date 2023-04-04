محليات

"وثيقة النقل الإلكترونية".. متطلبٌ أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية للمملكة

مستند يتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل وإثبات استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة
"وثيقة النقل الإلكترونية".. متطلبٌ أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية للمملكة
سبق
سبق

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إن "وثيقة النقل الإلكترونية" متطلبٌ أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان موجّه عبر حسابها على "تويتر" للمخلّصين الجمركيين والعاملين بالنقل البري، أن وثيقة النقل الإلكترونية متطلبٌ أساسي لحجز موعد لدخول الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة؛ مشيرة إلى أن تطبيق القرار أصبح ساريًا منذ 1 أبريل 2023م.

وبيّنت أن وثيقة النقل الإلكترونية مستند يَصدُر من خلال منصة "نقل"، ويتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل، ويُعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بذات الحالة.

يشار إلى أن إصدار وثيقة إلكترونية يتم عبر خدمة (توثيق الحمولة) من خلال منصة "نقل"؛ فيما تستكمل إجراءات الحجز من خلال منصة "فسح".

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وثيقة النقل الإلكترونية

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