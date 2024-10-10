"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وحائل وجازان والباحة وعسير والقصيم.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة خليص والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية والشعيبة، وأمطار متوسطة على بحره والليث والقنفذة والعرضيات، وأمطار غزيرة على رهاط ومدركة والجموم وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والشفا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضاً أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة، وأمطار متوسطة على المهد ووادي الفرع، وأتربة مثارة على العلا والعيص وخيبر وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة عسير أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل ، وأمطار خفيفة على أبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطار خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضاً أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 16 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 16 من مساء الجمعة.