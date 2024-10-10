"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة خليص والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية والشعيبة، وأمطار متوسطة على بحره والليث والقنفذة والعرضيات، وأمطار غزيرة على رهاط ومدركة والجموم وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والشفا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.