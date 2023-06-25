النائب العام: سنقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج أو تعكير راحة الحجاج

وأضاف "المعجب": "قلناها، ونقولها دائمًا: إن النيابة ستقف بحزم ضد من يحاول أن يعكر صفو الأمن، أو راحة الحجاج، أو التعدي على الحجاج أو على رجال الأمن، أو التساهل في خدمة الحجاج، أو محاولة الانتقاص من حقوقهم كما هو في الشركات التي تعمل على خدمة الحجاج".