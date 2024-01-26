"الشركة الأولى للأثاث" تفتتح صالة عرضها الجديدة بالرياض

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال نايف بن صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة UTC والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية: "يمثل إطلاق "شركة الأولى للأثاث" لصالة العرض هذه علامةً بارزةً في رحلتنا نحو إحداث تحول في بيئات العمل في المملكة، إذ تجسد هذه المساحة سعينا والتزامنا بتقديم حلول لتصاميم حديثة وعملية تلبي المتطلبات المتزايدة لأماكن العمل المعاصرة". مضيفاً: "إن حضور ضيوفنا وشركائنا الكرام معنا اليوم ليس شرفاً لهذه المناسبة وحسب، بل إنه كذلك يعزز التزامنا بترسيخ أفضل المعايير في هذا المجال".