"الشركة الأولى للأثاث" تفتتح صالة عرضها الجديدة بالرياض

أعلنت الشركة الأولى للأثاث (FFC)، التابعة لشركة إنشاءات التقنية المتحدة للمقاولات (UTC) والتي تعمل تحت مظلة مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، عن افتتاح صالة عرضها الجديدة للأثاث الإيطالي ذي الجودة العالية، في الرياض، والتي تتضمن العديد من الخيارات الأنيقة والفاخرة، المواكبة للتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في المنطقة.
شهد حفل الافتتاح حضوراً لافتاً من الضيوف والمسؤولين المرموقين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مسؤولين من القطاع البنكي، والسلك الدبلوماسي.
وتعليقاً على هذه المناسبة، قال نايف بن صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة UTC والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية: "يمثل إطلاق "شركة الأولى للأثاث" لصالة العرض هذه علامةً بارزةً في رحلتنا نحو إحداث تحول في بيئات العمل في المملكة، إذ تجسد هذه المساحة سعينا والتزامنا بتقديم حلول لتصاميم حديثة وعملية تلبي المتطلبات المتزايدة لأماكن العمل المعاصرة". مضيفاً: "إن حضور ضيوفنا وشركائنا الكرام معنا اليوم ليس شرفاً لهذه المناسبة وحسب، بل إنه كذلك يعزز التزامنا بترسيخ أفضل المعايير في هذا المجال".
وتضم التشكيلة المنتقاة بعناية التي تقدمها "شركة الأولى للأثاث" مجموعة متميزة من الأثاث المكتبي والفندقي الإيطالي الراقي لعددٍ من العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة أمثال "سيتيا" و"كودوتي". ويدمج الأثاث الإيطالي بمهارة عناصر التصميم الحديثة مع المواد الطبيعية كالحجر والخشب، مما يشهد للحرفية الإيطالية، إذ تقدم كل قطعة أثاث مزيجاً فريداً من التصميم الجريء، والمميزات المتنوعة، والمواد الفاخرة.
كما تركز "الشركة الأولى للأثاث" على تقديم خدمة استثنائية للعملاء جنباً إلى جنب مع تقديم عمليات عالية الكفاءة إكمالاً للنهج المبتكر الذي تتبعه مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، حيث تؤدي الشركة دوراً محورياً في دعم نمو الأعمال الديناميكية في المملكة، تماشيًا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، وذلك من خلال تسهيل تطوير بيئات عمل حديثة، وملهمة، وذات كفاءةٍ عالية.
ومن هنا تدعو “شركة الأولى للأثاث” محبي التميز لتجربة عصرٍ جديدٍ من الأثاث المكتبي والفندقي، وذلك بالحضور إلى صالة عرضها الجديدة لاستكشاف مجموعاتنا الفريدة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً إلى00 :12 مساءً-4:00 مساءً إلى9:00 مساءً وأيام السبت من الساعة 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً.