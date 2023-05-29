الخرج.. فريق طبي ينجح في استئصال ورمين بالنخاع الشوكي لمقيم أربعيني

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ من استئصال ورمين أسفل النخاع الشوكي لمقيم في العقد الرابع من عمره.
وتفصيلاً، استقبلت عيادة المخ والأعصاب مقيمًا يعاني من ضعف الأطراف السفلية وسقوط القدم وصعوبة المشي وعدم التحكم في البول وصعوبة في البراز.
وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة ونتيجة أشعة الرنين المغناطيسي؛ اتضح وجود كتلتين "ورم" أسفل النخاع الشوكي داخل كيس القناة الشوكية ضاغطة على الأعصاب والحبل الشوكي من الفقرة الحادية عشرة والثانية عشرة والأولى القطنية.
وعلى الفور قام الفريق الطبي بمشاركة استشاري جراحة المخ والأعصاب د. إبراهيم أبو هنية ود. محمد عرفان، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب د. إسماعيل الغطريفي، واستشاري التخدير د. عماد الحفناوي بإجراء جراحي عاجل؛ تم خلاله استئصال الورمين داخل كيس القناة الشوكية.
وتكللت بالنجاح، وتم نقل المريض إلى قسم التنويم؛ وذلك بعد استقرار حالته ومتابعتها في غرفة العناية الحرجة، حيث استعاد قدرته على المشي بصورة طبيعية -ولله الحمد-.
من جانبه؛ نوه مساعد المدير للخدمات الطبية بالمستشفى د. محمد المانع بجهود الفريق الطبي وتميزهم بتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.
وأضاف الدكتور "المانع"؛ أن إدارة المستشفى بقيادة الأستاذ فهد الممخور تسعى دائماً لتطوير الخدمات العلاجية من خلال الاستقطاب والتعاقد مع الكوادر الطبية المتميزة، وفق توجه تجمع الرياض الصحي الأول لمواكبة رؤية المملكة 2030.