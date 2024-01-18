الجامعة الإلكترونية تواصل تنفيذ مبادرة الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًّا

وتهدف تلك المبادرة إلى إيجاد فرص عمل إضافية للخريجين، وتحسين جاهزية الطلبة لتأهيلهم، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وكذلك إتاحة الفرصة للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص، وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، وتعزيز مستوى المعارف والمهارات لديهم، وفق أفضل الممارسات التعليمية، لرفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، كما تعمل هذه المبادرة على تحقيق التكامل بين مختلف التخصصات في الجامعة، وتعمل كذلك على تمكين الطلبة من دراسة تخصصات أخرى لا تكون متوفرة في كلياتهم التي قُبلوا فيها، التي ستكون إما داعمة أو مساندة للتخصص الرئيس، بناءً على ميولهم ورغباتهم الدراسية.