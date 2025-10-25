خدمةً لزوار الحرم.. تحديد مواقع الدروس العلمية في المسجد الحرام بإشراف كبار العلماء

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن مواقع الدروس العلمية في المسجد الحرام، والتي يُقدّمها أصحاب المعالي والفضيلة من أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة ومدرسي الحرمين الشريفين، ضمن جهود التوعية الدينية والإرشاد العلمي لزوار بيت الله الحرام.
وتشمل الدروس موضوعات متنوعة في الفقه والعقيدة والمناسك، وتُلقى في مواقع محددة داخل المسجد الحرام، منها:
صحن المطاف: عند كرسي الأئمة، جهة باب إسماعيل – عليه السلام.
الدور الأرضي: عند كرسييْن مقابل بابيْ (89 و90).
الدور الأول: عدة كراسي موزعة مقابل السلالم وأبواب التوسعة (الأبواب: 64، 74، 84، 91).
التوسعة الشمالية: بجوار باب رقم (123).
السطح: عند كرسي رقم (15) مقابل سلم (91).
ودعت الرئاسة عموم الزوار إلى الاستفادة من هذه الدروس، مشيرةً إلى أنها تأتي ضمن البرامج العلمية المقدّمة لتعزيز الفهم الصحيح للدين، والتيسير على الحجاج والمعتمرين.