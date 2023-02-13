وزيرة كورية.. ندرس الاستفادة من التجربة السعودية لدعم الشركات الكورية

وأشارت إلى أن زيارتها للسعودية لم تحدّد بعد، لكن مبدئياً ستكون بين شهرَي مايو ويونيو المقبلين، وسيرافقها عددٌ من مُلاك ومسؤولي شركات صغيرة ومتوسطة وناشئة.