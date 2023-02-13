وزيرة كورية.. ندرس الاستفادة من التجربة السعودية لدعم الشركات الكورية

تخطط لي يونغ؛ وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا الجنوبية، لزيارة المملكة العربية السعودية خلال بين شهرَي مايو ويونيو المقبلين، وذلك للبحث عن فرص للشركات الكورية الجنوبية، والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة.
ونقلت وسائل إعلام كورية عن الوزيرة، أن هدفها الرئيس حالياً ينصب في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ولذلك ستقوم بزيارة السعودية للاستفادة من تجارب الشركات هناك، وخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن زيارتها للسعودية لم تحدّد بعد، لكن مبدئياً ستكون بين شهرَي مايو ويونيو المقبلين، وسيرافقها عددٌ من مُلاك ومسؤولي شركات صغيرة ومتوسطة وناشئة.