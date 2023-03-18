الفنان محمد السعيد يكشف لـ"سبق" طبيعة مشاركته في "طاش العودة"

أكد الممثل الشاب محمد السعيد، أهمية ودور المسرح المدرسي في إطلاق مواهب الطلاب في مجالات الفن والتمثيل والدراما وتأسيسها من البدايات، كاشفًا لـ"سبق" في هذا الإطار أنه بدأ التمثيل في المدرسة في المسرح المدرسي من سن مبكرة بالصف الثالث ابتدائي.
وقال: "المسرح المدرسي هو الأساس في دعم المواهب الفنية والمسرحية والدرامية ويعطيها الأدوات والممكنات اللازمة التي تضمن انطلاقتها في هذا المجال".
وأكد في هذا الشأن، دور مبادرة المسرح المدرسي في وضع اللبنات الأولى وتأسيس المواهب الطلابية، مضيفاً: "الممثل يبدأ من المسرح المدرسي وهو الذي يصنع شخصية الممثل ومع مرور الوقت والتجربة والاحتكاك بالممثلين يكتسب الخبرة والاحترافية في العمل الدرامي".
ونصح الممثل السعيد كل طالب أو شاب لديه شغف بالتمثيل بكثرة الاطلاع في هذا المجال والالتحاق بالمسرح المدرسي لصقل موهبته وتطويرها وممارسة الأدوار الدرامية والاستفادة من أقرانه".
وعن كلمة السر في نجاح الممثل في أداء الأدوار التراجيدية أو الكوميدية، أكد ضرورة منح الفنان نفسه الوقت الكافي في قراءة النص فهمًا وحفظًا ومعايشة أبعاد الشخصية، مع أداء عدة بروفات.
وكشف الفنان السعيد عن طبيعة مشاركته في مسلسل "طاش العودة" الذي سيعرض شهر رمضان المقبل على شاشة mbc بمشاركة النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بقوله: "عودة المسلسل بنفس طبيعته الكوميدية التي تناقش قضايا المجتمع"، معربًا عن سعادته بالمشاركة مع قطبي الكوميديا السعودية ناصر القصبي وعبدالله السدحان.
وحول طبيعة دورة التراجيدي في ختام مسلسل "العاصوف" رمضان الماضي أوضح السعيد لـ"سبق" أنه "دور مؤثر ودور درامي بحت وتراجيدي، وكما تعاطف المشاهدون مع المشهد سوف نضحكهم هذا العام في مسلسل طاش العودة، بإذن الله"، مشيراً إلى أن دوره في المسلسل كوميدي جداً.