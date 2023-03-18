الفنان محمد السعيد يكشف لـ"سبق" طبيعة مشاركته في "طاش العودة"

أكد الممثل الشاب محمد السعيد، أهمية ودور المسرح المدرسي في إطلاق مواهب الطلاب في مجالات الفن والتمثيل والدراما وتأسيسها من البدايات، كاشفًا لـ"سبق" في هذا الإطار أنه بدأ التمثيل في المدرسة في المسرح المدرسي من سن مبكرة بالصف الثالث ابتدائي.