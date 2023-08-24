محليات

النيابة العامة: السجن عامًا وغرامة 10 آلاف ريال لكل من يحصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق

وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته بردّ ذلك المال