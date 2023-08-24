النيابة العامة: السجن عامًا وغرامة 10 آلاف ريال لكل من يحصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق

قالت النيابة العامة: يهدف نظام الضمان الاجتماعي إلى ضمان حدّ أدنى من الدخل يلبّي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وقالت النيابة العامة: كلّ من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حقّ يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وأضافت: وفي جميع الأحوال يُحكَم على من تثبت إدانته بردّ ذلك المال.