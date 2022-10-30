"أسواق التميمي" تفتتح فرعها الـ 95 في مدينة "الخفجي"

وأعرب الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي، عن فخره بجهود العاملين في "أسواق التميمي" البارزة في الفرع الجديد، والممتد على مساحة تقدر بـ 2600 متر مربع، مُشيراً إلى مساعي الإدارة الحثيثة في إبراز اسم الشركة في كافة أنحاء المملكة تبدو جلية في هذا الفرع الذي يضم توليفه من أهم مستلزمات السفر والصحة والتجميل، بالإضافة إلى مجموعة عريضة من أجود أنواع الأطعمة والمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، مما يجعل "أسواق التميمي" وجهة مثالية لخوض تجربة تسوق متكاملة الخدمات وعالية الجودة، بفضل الأسعار النوعية والعروض المستمرة.