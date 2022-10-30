"أسواق التميمي" تفتتح فرعها الـ 95 في مدينة "الخفجي"

دشنت "أسواق التميمي" مساء اليوم أحدث فروعها في المملكة، وذلك في مدينة "الخفجي"، شمال شرق المملكة العربية السعودية، بحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، والرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي، والمدير العام لأسواق التميمي بوبي راجيندران.
ويعد فرع "الخفجي" الأول لأسواق التميمي في المدينة، والـ "95" على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يشكل الفرع الجديد خطوة إضافية لأسواق التميمي في مد فروعها داخل المملكة العربية السعودية، وإضافة نوعية للمسافرين الراغبين في خوض تجربة تسوق ممتعة ومتكاملة في "أسواق التميمي"، أحد أبرز وجهات التسوق العائلية في المملكة العربية السعودية، والتي توفر على أرفف متاجرها منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature select، وCostco USA’s signature، ومنتجات Sainsbury’s UK.
وأعرب الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي، عن فخره بجهود العاملين في "أسواق التميمي" البارزة في الفرع الجديد، والممتد على مساحة تقدر بـ 2600 متر مربع، مُشيراً إلى مساعي الإدارة الحثيثة في إبراز اسم الشركة في كافة أنحاء المملكة تبدو جلية في هذا الفرع الذي يضم توليفه من أهم مستلزمات السفر والصحة والتجميل، بالإضافة إلى مجموعة عريضة من أجود أنواع الأطعمة والمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، مما يجعل "أسواق التميمي" وجهة مثالية لخوض تجربة تسوق متكاملة الخدمات وعالية الجودة، بفضل الأسعار النوعية والعروض المستمرة.
وأضاف: "تشرفنا بزيارة المحافظ التشريفية للفرع، ويسعدنا بهذه المناسبة إطلاق عروض حصرية خاصة بالفرع الجديد، وأوجه من خلال هذا الحدث دعوة لكافة المهتمين في تجربة روائع الأطعمة لزيارتنا في هذا الفرع الذي يفتتح أبوابه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما نتطلع لتطبيق العديد من العروض الحصرية وافتتاح المزيد من الفروع لخدمة أسرتنا المتزايدة من المتسوقين المخلصين في كافة أنحاء المملكة وخارجها".
يُذكر أن "أسواق التميمي" توفر ميزة المكافآت الإلكترونية لعملائها عبر برنامجها الخاص "ثماري"، والذي يقدم ميزة احتساب فوري لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن التبضع من خلالها. كما سيتمكن العملاء المتابعون لمنصات الترويج الخاصة "بأسواق التميمي" في وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الشركة الرسمي، الاستفادة من العروض المتجددة والمزايا النوعية التي تحرص "أسواق التميمي" على طرحها بشكل دائم.