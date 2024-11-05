مظهرٌ لإهدار الطاقة.. إنارة حديقة بمخطط 7 بالشرائع تعمل طوال اليوم دون توقف

رصدت «سبق» استمرار تشغيل إنارة حديقة مجاورة لجامع الأميرة نورة بمخطط 7 في حي الشرائع بمكة المكرّمة، على مدار اليوم، دون إطفاء؛ ما يؤدي إلى هدرٍ ملحوظٍ للطاقة الكهربائية، في وقتٍ تشدّد فيه الجهات ذات العلاقة على أهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء.
وتعد إنارة الحديقة من الأنواع التقليدية غير الموفرة للطاقة، التي تستهلك طاقة عالية من الكهرباء؛ ما يزيد من فواتير الكهرباء ويؤثر في الجهود المبذولة لتحقيق ترشيد الطاقة.
من جانبها، تحث الجهات المعنية المواطنين والمقيمين، على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال عديدٍ من النصائح والإرشادات، إلا أن استمرار تشغيل الإنارة في الحديقة دون انقطاعٍ يتناقض مع هذه التوجّهات، ويؤدي إلى هدرٍ غير مبررٍ للموارد الكهربائية.
ويناشد الأهالي الجهات المختصّة بالتحرُّك العاجل لإصلاح الوضع، عبر ضبط أوقات تشغيل الإضاءة أو استبدالها بأخرى موفّرة للطاقة، بما يُسهم في الحد من هدر الكهرباء، ودعم أهداف الترشيد التي تسعى إليها المملكة.