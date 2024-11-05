مظهرٌ لإهدار الطاقة.. إنارة حديقة بمخطط 7 بالشرائع تعمل طوال اليوم دون توقف

من جانبها، تحث الجهات المعنية المواطنين والمقيمين، على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال عديدٍ من النصائح والإرشادات، إلا أن استمرار تشغيل الإنارة في الحديقة دون انقطاعٍ يتناقض مع هذه التوجّهات، ويؤدي إلى هدرٍ غير مبررٍ للموارد الكهربائية.