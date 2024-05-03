أمير الرياض يترأس اجتماع "محلي شقراء" ويشيد بالمشروعات الصحية والتعليمية

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مبنى محافظة شقراء، اليوم اجتماع المجلس المحلي بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته التفقدية لشقراء والمراكز التابعة لها.
وأكد أمير منطقة الرياض أن زيارة محافظة شقراء وبقية محافظات المنطقة تأتي وفقًا لتوجيهات القيادة للاهتمام بكل ما يخدم المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم تأتي لخدمة المواطن والمقيم في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائد الرؤية الواضحة لهذه البلاد في مسيرتها 2030.
ورفع أمير الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس على ما يبذلانه في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بزيارة محافظة شقراء، وقال: نحظى هذا اليوم بهذه الزيارة لنطلع على ما تم من مشروعات ونقيم الوضع على الطبيعة.
وأكد أن الموضوعات التي تمت مناقشتها تتضمن العديد من المنجزات التي تبعث على السعادة، كما تضمنت العديد من الموضوعات التي يجب أن تعالَج؛ لتجنّب عرقلة المشروعات.
وشدد على ضرورة أن تولي قطاعات البلديات والطرق والمياه والاتصالات تلك المشروعات أولوية قصوى لحل تلك العراقيل وتجنّب تعثر المشروعات بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة، مشيدًا بمستوى التقدم في المشروعات الصحية والتعليمية، سائلًا المولى تعالى أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
عقب ذلك، اطلع الأمير فيصل على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
كما استمع أمير المنطقة إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.
واطلع على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.
وشاهد أمير الرياض، والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وعرضًا مرئيًا آخر حول خدمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، شاهد أمير منطقة الرياض والحضور عرضًا مرئيًا حول أهم المشروعات المنجزة والمتأخرة والمتعثرة بالمحافظة، والمنجزات البلدية بالمحافظة.