أمير الرياض يترأس اجتماع "محلي شقراء" ويشيد بالمشروعات الصحية والتعليمية

وأكد أمير منطقة الرياض أن زيارة محافظة شقراء وبقية محافظات المنطقة تأتي وفقًا لتوجيهات القيادة للاهتمام بكل ما يخدم المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم تأتي لخدمة المواطن والمقيم في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائد الرؤية الواضحة لهذه البلاد في مسيرتها 2030.