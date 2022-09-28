مُلاك مكاتب العمالة المنزلية: الاستقدام من تايلاند شبه مستحيل.. وإندونيسيا "قريبًا"

كشف أحد مُلاك مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن الاستقدام من تايلاند يواجه مشكلة، قد تعيق عملية الاستقدام، هي أن تايلاند تُعدُّ من الدول الصناعية، ويوجد بها نقص في القوى العاملة؛ ما جعلها تضطر إلى الاستعانة بفيتنام، كما أن لديهم طبقة اجتماعية عالية بنسبة كبيرة؛ لذلك يُعدُّ استقدام العمالة المنزلية من تايلاند ضعيفًا مقارنة بجلب العمالة المهنية كالفنيين والكوادر الطبية.