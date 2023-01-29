أحد أركان شعر المحاورة.. وفاة الشاعر "ابن جرشان" بعد صراع مع المرض

أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا ومحبيه الصبر والسلوان، والحمد لله على كل حال، وسيُصلى عليه عقب صلاة ظهر اليوم الأحـد في مسجد الدوار بتربة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.