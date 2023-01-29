أحد أركان شعر المحاورة.. وفاة الشاعر "ابن جرشان" بعد صراع مع المرض

تُوفي صباح اليوم الشاعر الكبير محمد بن سعد الموركي البقمي؛ الملقب بـ"ابن جرشان" بعد صراع مع المرض.
ويُعد الشاعر من أركان شعر المحاورة في السعودية خلال الفترة الطويلة الماضية.
ونشر أحد أبناء الشاعر في حسابه الشخصي في منصة تويتر، قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله والدي (الشاعر محمد بن جرشان البقمي)؛ رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى.
أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا ومحبيه الصبر والسلوان، والحمد لله على كل حال، وسيُصلى عليه عقب صلاة ظهر اليوم الأحـد في مسجد الدوار بتربة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.
وبعد نبأ وفاته نعاه عددٌ كبيرٌ من الشعراء والإعلاميين والمغرّدين عبر وسم #محمد_بن_جرشان_في_ذمة_الله، صعد إلى الترند السعودي عبر خلال الساعات الماضية.
وقال الصحفي حمود البقمي: نسأل الله الرحمة والمغفرة للشاعر محمد بن جرشان البقمي؛ وأن يسكنه فسيح جناته.. عزاؤنا لأبنائه وأقاربه ولقبيلة الجبلان والبقوم عامة.