الجهات الأمنية تُواصل بحثها عن "مفقود الخرمة".. خرج منذ 10 أيام ولم يعد
تُواصل الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة، بالتعاون مع فريق ساند التطوعي، جهود البحث والتحري عن الشاب المفقود في ظروف غامضة في المنطقة الصحراوية غرب الخرمة؛ وذلك منذ أكثر من 10 أيام.
وقال والد الشاب المفقود لـ"سبق": ابني يبلغ من العمر 27 سنة، طويل القامة، وفقدنا التواصل معه منذ 10 أيام، وآخر مرة شوهد فيها كانت غرب الخرمة في المنطقة الصحراوية بين "الشعبة وآبا الغبيس"، وقد أبلغنا الجهات الأمنية وما زال البحث جاريًا عنه بمساعدة فريق "ساند" والأهل والأصدقاء والمتطوعين من سكان الخرمة.
وأضاف: خلال عمليات البحث وقبل ثلاثة أيام، تم العثور على الثوب والشماغ الذي كان يرتديه، بالإضافة لمحفظته الشخصية؛ ولكن لم يتم العثور عليه.
وناشد والد "مفقود الخرمة" كل من شاهده أو لديه معلومات عنه، بحسب صورته المنشورة في "سبق"، أن يُقَدم بلاغًا لدى الجهات الأمنية، أو يقوم بالاتصال على الرقم: 0554715740.