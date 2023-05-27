الجهات الأمنية تُواصل بحثها عن "مفقود الخرمة"‎.. خرج منذ 10 أيام ولم يعد

وقال والد الشاب المفقود لـ"سبق": ابني يبلغ من العمر 27 سنة، طويل القامة، وفقدنا التواصل معه منذ 10 أيام، وآخر مرة شوهد فيها كانت غرب الخرمة في المنطقة الصحراوية بين "الشعبة وآبا الغبيس"، وقد أبلغنا الجهات الأمنية وما زال البحث جاريًا عنه بمساعدة فريق "ساند" والأهل والأصدقاء والمتطوعين من سكان الخرمة.