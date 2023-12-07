جامعة الملك سعود تكرم فلاورد في حفل جائزة العميد للمتفوقين

قامت جامعة الملك سعود، الجامعة الرائدة في المملكة العربية السعودية، بتكريم فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، على جهودها ولرعايتها الحفل السنوي لجائزة العميد الذي أُقيم يوم 6 من ديسمبر في مسرح حرم الجامعة. وقام نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور/ محمد النمي بتقديم الجائزة وتم استلامها من قبل ممثّل من شركة فلاورد.