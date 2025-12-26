دوريات الأمن بجازان تضبط 12 كيلوجرامًا من الحشيش وتطيح بمروج للمخدرات

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لتعقب مروجي المواد المخدرة والحد من انتشارها.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال تطبيق الأنظمة المعتمدة بحقه وفق ما تقضي به التعليمات.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار حملاتها الميدانية لمكافحة المخدرات، داعيةً إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن أنشطة تهريب أو ترويج المواد المخدرة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، في إطار تعزيز الأمن وحماية المجتمع.