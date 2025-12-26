دوريات الأمن بجازان تضبط 12 كيلوجرامًا من الحشيش وتطيح بمروج للمخدرات

وأكدت الجهات الأمنية استمرار حملاتها الميدانية لمكافحة المخدرات، داعيةً إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن أنشطة تهريب أو ترويج المواد المخدرة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، في إطار تعزيز الأمن وحماية المجتمع.