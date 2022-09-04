جراحة ناجحة لرضيع تُنقذه من الاستسقاء الدماغي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب

واختتم الدكتور "الثبيتي" حديثه قائلًا: إنه بعد خروج الطفل ومتابعته بفترة زمنية من العملية، أظهر تحسنًا كبيرًا في حالته، واصفًا الجراحة بأنها من العمليات النادرة والمعقدة، والتي لا تُجرى إلا في مستشفيات متخصصة، لحاجة تلك العمليات إلى فريق طبي يتسم بالكفاءة والخبرة والدقة، والتعامل باحترافية عالية، وتجهيزات متقدمة.