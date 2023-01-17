بدء خدمة حجز المواعيد الإلكترونية لدخول الشاحنات خلال أوقات المنع في الرياض

وأشارت إلى أن هذه الخدمة ستمكّن الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بمدينة الرياض، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف، كما ستساعد هذه الخدمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين.