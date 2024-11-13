مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للجودة وسلامة المرضى بمشاركة خبراء عالميين ومحليين

وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة للأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، عبر فيها عن شكره وتقديره لسعادة د.علي بن طالع عسيري، المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، لتشريفه للمؤتمر بالرعاية والحضور، وشكر أيضاً الخبراء المتحدثين والحضور، مؤكداً على أهمية المؤتمر لارتباطه بسلامة المرضى، وجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص على مواكبة مستجدات الجودة والسلامة، وتسعى دائماً لأن تكون نموذجاً يحتذى به في رفع مستويات الجودة، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وابتكار أفضل الممارسات وتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة، وتبنت مبادرات ساهمت في إحداث تغييرات جذرية في معايير الرعاية الصحية محلياً وعالمياً، ومن هذه المبادارت على سبيل المثال أكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة بالعالم، وخدمة علاج الجلطات القلبية والدماغية عن بعد، وكذلك قراءة الأشعة عن بعد، إضافة إلى أن المجموعة حصلت على الكثير من الاعتمادات والجوائز والشهادات العالمية والمحلية، ونفخر بأننا توجنا بجائزة وسلامة المرضى لـ"5" سنوات على التوالي، كما نعتز بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى. ثم تابع الحضور عرضاً مرئياً عن موضوعات وأهداف المؤتمر.