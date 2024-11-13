مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للجودة وسلامة المرضى بمشاركة خبراء عالميين ومحليين

افتتحت اليوم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، فعاليات المؤتمر الدولي للجودة وسلامة المرضى، تحت شعار "مستقبل جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى"، وبمشاركة "18" خبيراً، من داخل المملكة وخارجها، وسيقدمون عدة محاضرات وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع "14" ساعة تعليم طبي، وتستمر أعماله حتى الخميس 14 نوفمبر 2024م.
وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة للأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، عبر فيها عن شكره وتقديره لسعادة د.علي بن طالع عسيري، المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، لتشريفه للمؤتمر بالرعاية والحضور، وشكر أيضاً الخبراء المتحدثين والحضور، مؤكداً على أهمية المؤتمر لارتباطه بسلامة المرضى، وجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص على مواكبة مستجدات الجودة والسلامة، وتسعى دائماً لأن تكون نموذجاً يحتذى به في رفع مستويات الجودة، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وابتكار أفضل الممارسات وتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة، وتبنت مبادرات ساهمت في إحداث تغييرات جذرية في معايير الرعاية الصحية محلياً وعالمياً، ومن هذه المبادارت على سبيل المثال أكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة بالعالم، وخدمة علاج الجلطات القلبية والدماغية عن بعد، وكذلك قراءة الأشعة عن بعد، إضافة إلى أن المجموعة حصلت على الكثير من الاعتمادات والجوائز والشهادات العالمية والمحلية، ونفخر بأننا توجنا بجائزة وسلامة المرضى لـ"5" سنوات على التوالي، كما نعتز بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى. ثم تابع الحضور عرضاً مرئياً عن موضوعات وأهداف المؤتمر.
بعد ذلك أكدت أ. نواره محمد فاران مديرة إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمجموعة، و رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن اللجنة اختارت المحاور التي سيناقشها المؤتمر بعناية، وحرصت على أن تواكب التحديات المستقبلية والتغيرات المستمرة والضرورية، ومن أبرزها، سلامة المرضى والتميز في خدمتهم، بجانب تسليط الضوء على الحلول الرائدة وأفضل الممارسات التي تُفضي إلى تعزيز مفهوم تحسين نظام الرعاية الصحية، وتجاوز الصعوبات التي يُواجهها القطاع في تحسين جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى، فضلاً عن الثقة والموثوقية في الرعاية الصحية.
وأوضحت أ. نواره أنها على ثقة بأن المحفل العلمي المميز، سيخلص إلى مخرجات ستساهم بإذن الله، في تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة وأنه يحظى بمشاركة نخبة من الخبراء البارزين .
وألقى سعادة الدكتور علي بن طالع عسيري، المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، وثمن جهود المجموعة في مجال سلامة المرضى، مؤكداً أنها أصبحت نموذجاً يحتذى به، مضيفاً أن هذا المؤتمر يعد مثالاً عملياً على ذلك، مشيراً إلى أن المجموعة ما كانت لتحقق هذه النجاحات الكبيرة، لولا وضوح رؤيتها وأهدافها واهتمامها بالارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، بما فيها الجودة وسلامة المرضى، مبيناً أنه يأمل في استمرار التعاون بين المركز والمجموعة، وصولاً للأهداف المشتركة وتحقيقاً للرؤية المملكة 2030"
وفي ختام الحفل تم التقاط صورٍ تذكارية جمعت المتحدثين وأعضاء اللجنة العلمية، واللجنة المنظمة.