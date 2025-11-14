في جازان.. علماء وخبراء دوليون ورؤساء شركات كبرى يناقشون مستقبل صناعة الكيمياء وتقنيات المختبرات

تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الخامس (LabTech 2025) الذي تنظمه جمعية جازان للكيمياء الصناعية بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة جازان، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء الدوليين ورؤساء الشركات الكبرى في مجال الكيمياء وتقنيات المختبرات.
ويشهد المؤتمر، الذي يُعقد خلال يومي 15 و16 نوفمبر 2025، تنظيم دورات تدريبية متقدمة في مجالات تقنيات استكشاف الأعطال للأجهزة التحليلية مثل GC وHPLC وICP، إضافة إلى دورات في أفضل الممارسات لتقليل الفروقات بين بيانات التحليل المخبري والمحللات عبر الإنترنت.
ويشارك في المؤتمر 25 متحدثًا عالميًا ومحليًا، وأكثر من 30 شريكًا إقليميًا ودوليًا، إلى جانب 15 جلسة علمية متخصصة و5 ورش تطبيقية، وما يقارب 40 جهة عارضة من الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاعين الصناعي والأكاديمي.
ويستقطب الحدث نخبة من أبرز العلماء والخبراء في مجال الكيمياء، من بينهم:
- البروفيسور مورتن ميلدال، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022.
- البروفيسور ريتشارد زير، أستاذ الكيمياء بجامعة ستانفورد والحائز على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم لعام 2011.
- المهندس عبدالله السويلم، نائب الرئيس الأعلى للتصنيع في المنطقة الغربية بشركة أرامكو السعودية.
- البروفيسورة دوروثي فيليبس، رئيس الجمعية الكيميائية الأمريكية.
- المهندس سعد بن مطلق، الرئيس التنفيذي لشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف).
- البروفيسور أحمد الرواحي، مستشار ورئيس جامعة نزوى بسلطنة عمان.
- المهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي لـ المختبر الخليجي (GCC-Lab).
ويُعد مؤتمر LabTech 2025 من أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة في المنطقة، إذ يجمع بين الخبرات الأكاديمية والصناعية لمناقشة مستقبل صناعة الكيمياء والتقنيات المخبرية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار وتوطين التقنيات المتقدمة.