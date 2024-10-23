رئيس "الغذاء والدواء" يطلق مبادرة تطوير الأجهزة المخبرية التشخيصية والطباعة ثلاثية الأبعاد داخل المختبرات والمستشفيات

أطلق الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم؛ مبادرةَ تطوير الأجهزة والكواشف المخبرية التشخيصية والطباعة ثلاثية الأبعاد داخل المستشفيات والمختبرات الطبية، وذلك في جناح الهيئة المشارك بملتقى الصحة العالمي الذي يختتم فعالياته اليوم.
وتهدف المبادرة إلى دعم الابتكار والبحث والتطوير، وتقليل التكاليف على المستشفيات والمختبرات الطبية، إلى جانب تعزيز الصناعة الوطنية وتوفر الأجهزة والكواشف المخبرية التشخيصية الطبية لأغراض التشخيص والعلاج؛ لاستخدامها داخل المستشفيات وليست لأغراض تجارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن ما تقوم به "الغذاء والدواء" انطلاقًا من حرصها على تشجيع المبتكرين والباحثين، والإسهام في دعم الصناعات الوطنية، وتمكين المستثمرين فيما يخصّ المنتجات الخاضعة لإشرافها.