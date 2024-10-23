رئيس "الغذاء والدواء" يطلق مبادرة تطوير الأجهزة المخبرية التشخيصية والطباعة ثلاثية الأبعاد داخل المختبرات والمستشفيات

وتأتي هذه المبادرة ضمن ما تقوم به "الغذاء والدواء" انطلاقًا من حرصها على تشجيع المبتكرين والباحثين، والإسهام في دعم الصناعات الوطنية، وتمكين المستثمرين فيما يخصّ المنتجات الخاضعة لإشرافها.