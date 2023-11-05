مكة المكرمة.. إنقاذ حياة مريض من انفجار خراج في الكبد

وجرى على الفور إدخال المريض إلى غرفة العمليات لإزالة الصديد المتجمع ووضع أنابيب لتصريف الإفرازات لعدم تكوّن تجمّع للسوائل بمنطقة الجراحة مرة أخرى، وخرج المريض من المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد وإزالة جميع أنابيب تصريف السوائل من البطن وهو يتمتع بصحة جيدة.