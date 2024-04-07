"السديس" يعلن نجاح خطة "الرئاسة" لختم القرآن في ليلة الـ29 بالتناغم مع شركاء النجاح

أعلن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح الخطة الدينية التي أعدتها لليلة الـ(٢٩) من شهر رمضان ١٤٤٥هـ (ليلة ختم القرآن)، من خلال تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، الذين توافدوا لأداء مناسك العمرة، وصلاة التراويح، وشهود ختم القرآن الكريم، بكل يسر وسهولة، ضمن منظومة دينية متناغمة، وبتعاون مع الجهات الأمنية، والقطاعات العاملة في الحرمين الشريفين.