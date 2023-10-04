باحث في التاريخ: المُعلِّم يحظى باهتمام وتقدير منذ عهد المؤسس إلى وقتنا الحاضر

وأشار إلى أنه منذ بداية الاستقرار التحق المواطنون بالوظائف الحكومية التي تخدم الوطن والمواطن، ومنهم المعلم. ولحب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحرصه على تطوير التعليم كان يتابعه بعناية، بل يقوم بالزيارات ومقابلة المعلمين والطلاب، وتحفيزهم، ودعمهم، وحضور الحفلات المدرسية التي كان يتخللها مواقف عديدة، نذكر منها زيارته مدرسة الأمراء، وحاول أحد أبنائه إخفاء بقعة من الحبر قد تشكلت على ثوبه، فقال: "لا تُخفِها؛ هذا عطر المتعلمين".