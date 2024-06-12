القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في ضحايا الحريق الذي اندلع في منطقة المنقف

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب دولة الكويت من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".