تصوير سديم "البجعة" الواقع في مجموعة "الدجاجة" من سماء الإمارات

التقطَ مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، التابع لمركز الفلك الدولي، صورة لسديم "البجعة"، وهو يقع في مجموعة "الدجاجة"، ويبعد عنا 1800 سنة ضوئية، ويظهر بألوان مختلفة نتيجة لتأين الغاز، وفي الأمام كتلة كبيرة من الغبار الكوني.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مرصد الختم الفلكي لـ"سبق" والذي قام بتصوير سديم "البجعة" أنه تم التصوير باستخدام ثلاثة مرشحات لتحديد مكونات السديم: مرشح الهيدروجين باللون الأخضر، ومرشح الأكسجين باللون الأزرق، ومرشح الكبريت باللون الأحمر.
وأشار إلى أن مدة التصوير بلغت 10.5 ساعة، وتمت معالجة الصور عن طريق هيثم حمدي.