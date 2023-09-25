تصوير سديم "البجعة" الواقع في مجموعة "الدجاجة" من سماء الإمارات

التقطَ مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، التابع لمركز الفلك الدولي، صورة لسديم "البجعة"، وهو يقع في مجموعة "الدجاجة"، ويبعد عنا 1800 سنة ضوئية، ويظهر بألوان مختلفة نتيجة لتأين الغاز، وفي الأمام كتلة كبيرة من الغبار الكوني.