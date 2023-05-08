"البديوي": القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية نعتز بها

وأوضح الأمين العام خلال الزيارة أن إنشاء وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة جاءت بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لإيمانهم بأهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين القوات المسلحة، وأن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، مشيدًا بالجهود وعمل ضباط وضباط صف وأفراد دول مجلس التعاون في القيادة العسكرية الموحدة, مقدمًا الشكر لقائد القيادة العسكرية الموحدة ومنتسبيها على تميزهم في مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.