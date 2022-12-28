"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تبدأ مساء الخميس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، وجريان السيول.