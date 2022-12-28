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"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تبدأ مساء الخميس

قال إن شدتها تزداد يومي الجمعة والسبت
"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تبدأ مساء الخميس
واس
واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، وجريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية التي تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ والجموم وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من مساء غدٍ الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.

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